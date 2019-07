Burgemeester Femke Halsema verkent momenteel meerdere mogelijkheden voor een nieuw prostitutiebeleid op de Amsterdamse Wallen. Een van de opties is een sluiting van de raambordelen of een verplaatsing van de raamprostitutie.

Volgens Halsema is de situatie in de binnenstad van Amsterdam "nijpend" door de aanhoudende vermoedens van mensenhandel en de groei van prostitutie zonder vergunning. "Het dwingt ons om het prostitutiebeleid opnieuw te agenderen", stelt ze.

Woensdag presenteerde de burgemeester vier zeer uiteenlopende scenario's voor de toekomst van de prostitutie in het gebied. Zo wordt er in de opties voorgesteld om alle gordijnen te sluiten, de werkplekken te verplaatsen naar een andere locatie binnen de stad en wordt in de laatste optie juist gepleit voor een toename van het aantal werkplekken.

Halsema gaat in gesprek met de stad en de gemeenteraad. Ook sekswerkers worden daarbij uitgenodigd. Eind 2019 komt de burgemeester met een beperkter aantal scenario's, die financieel en juridisch uitgewerkt zijn. Het is nog onduidelijk wanneer er een definitief besluit over de toekomst van de Wallen wordt genomen.