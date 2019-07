De Raad van State heeft woensdag opnieuw het gaswinningsbesluit voor het komende jaar van minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) vernietigd. Wel mag de NAM de geplande 19,4 miljard kuub gas dit jaar nog winnen, omdat het eind van dit gasjaar, namelijk oktober 2019, al in zicht is.

Volgens de Raad van State heeft de minister op drie punten onvoldoende aangetoond waarom de gaswinning niet sneller kan worden afgebouwd. Gelet op de veiligheid van de Groningers stelt de hoogste bestuursrechter hoge eisen aan de onderbouwing.

Zo werd in het gasbesluit eerder de intentie uitgesproken dat de grootverbruikers van het in Groningen gewonnen laagcalorisch gas zouden overstappen naar hoogcalorisch gas. In totaal zou de vraag naar Gronings gas daarmee met 4,4 miljard kuub gas afnemen.

Wiebes heeft deze voorname echter laten vallen omdat het te weinig "meerwaarde" zou hebben. Hierdoor moeten alleen de negen grootste gebruikers gedwongen overstappen. Volgens de Raad heeft de minister dit besluit onvoldoende gemotiveerd.

Onderbouwing export van gas en gasgebruik in glastuinbouw ook niet duidelijk

Verschillende partijen die beroep aantekenen, vonden ook dat de export van gas naar het buitenland sneller moet worden verminderd. De komende jaren gaat de vraag naar Gronings gas vanuit Duitsland, België en Frankrijk met 2 miljard kuub per jaar afnemen.

Wiebes heeft aangegeven dat hij in gesprek is met buitenlandse overheden om de afname te verminderen, maar dat andere maatregelen niet mogelijk zijn. De Raad van State acht dit aannemelijk, maar vindt dat niet duidelijk is welke stappen door Wiebes zijn genomen, waardoor ook niet beoordeeld kan worden of er daadwerkelijk geen andere mogelijkheden zijn.

Verder staat in het gasbesluit dat het gasverbruik in de glastuinbouw de afgelopen jaren met een kwart is gedaald tot 3 miljard kuub per jaar. Het is daarnaast volgens Wiebes aannemelijk dat de vraag naar gas in deze sector is verminderd en het gebruik verder wordt afgebouwd. De Raad stelt echter dat de minister niet duidelijk heeft gemaakt welke concrete maatregelen hiervoor nodig zijn om dit te realiseren.

"De minister heeft slechts in algemene zin een aantal alternatieven voor Groningengas opgesomd", aldus de Raad. Zo is er niet gelet op de technische mogelijkheden, de kosten daarvan en de uitvoerbaarheid van eventuele maatregelen.

Minister moet voor komende gasjaren nieuw besluit maken

Wiebes stelde in november 2018 de gaswinning in Groningen vast op 19,4 miljard kuub gas per jaar. Dit is inmiddels bijgesteld tot 15,9 miljard kuub.

Tegen het gasbesluit werden meerdere beroepen aangetekend door onder andere individuele burgers, de provincie Groningen, negentien Groningse gemeenten, de Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad.

Voor dit jaar mag de gaswinning dus volgens plan doorgaan, maar minister Wiebes moet voor de komende gasjaren een nieuw besluit nemen.

De gaskraan in Groningen moet uiterlijk in 2030 helemaal dicht zijn. In 2022 moet de Nederlandse gasproductie onder 12 miljard kuub per jaar liggen. Zo zou de kans op (zware) aardbevingen in het gebied lager komen te liggen.