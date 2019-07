De commissie die de historische canon van Nederland gaat doorlichten, kan aan de slag. Voorzitter James Kennedy heeft zeven deskundigen gevonden om met hem de dertien jaar oude canon bij de tijd te brengen.

Het werk van de Utrechtse hoogleraar geschiedenis en zijn collega's, onder wie schrijver Abdelkader Benali en slavernijdeskundige Karwan Fatah-Black, ligt al bij voorbaat onder een vergrootglas. Er wordt heel verschillend gedacht over wat het verdient om herinnerd te worden en of een gebeurtenis of praktijk trots of juist schaamte verdient. Vooral slavernij en kolonialisme zijn hete hangijzers.

Mede daarom duurde het wel even voor de canon, die de Nederlandse geschiedenis samenvat in vijftig historische figuren, verschijnselen of gebeurtenissen, weer eens onder de loep wordt genomen. De leidraad voor het onderwijs zou eigenlijk om de vijf jaar worden bijgewerkt.

De Tweede Kamer is bang dat de commissie te veel de oren laat hangen naar mensen die bijvoorbeeld racisme in de Nederlandse geschiedenis aan de kaak willen stellen. Zo gaf de Kamer dinsdag minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs een tik op de vingers. Zij had Kennedy niet om bijzondere aandacht voor de zwarte bladzijden van de Nederlandse geschiedenis moeten vragen, vinden de rechtse partijen.

De commissie krijgt bijna een jaar de tijd.