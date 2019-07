De geplande opening van Lelystad Airport in april 2020 is niet langer haalbaar, schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Halverwege juni werd al bekend dat de opening van de luchthaven opnieuw op losse schroeven stond. Wanneer de opening moet plaatsvinden, is op dit moment niet duidelijk.

"De komende periode wordt voortvarend doorgewerkt aan de voorbereidingen met het doel om Lelystad Airport zo snel mogelijk te openen", schrijft Van Nieuwenhuizen. Ze noemt verschillende redenen voor het uitstel.

Een recente uitspraak van de Raad van State dwingt het kabinet de uitstoot van stikstof terug te dringen. Er moet worden aangetoond dat de stikstofuitstoot niet onacceptabel toeneemt als Lelystad Airport er komt. Veel vergunningen waarmee de uitstoot van stikstof is gemoeid moeten opnieuw worden bekeken.

De consequenties voor Lelystad Airport worden onderzocht. Van Nieuwenhuizen: "Een eerste analyse van de oplossingsrichtingen van de uitspraak van de Raad van State laat zien dat dit niet past in de gehanteerde planning."

Europese Commissie heeft meer tijd nodig

Daarnaast moet de Europese Commissie zich nog buigen over de regeling die moet zorgen dat vliegtuigen van Schiphol naar Lelystad Airport overstappen. De commissie heeft volgens de minister meer tijd nodig voor een beoordeling van de verkeersverdelingsregel (VVR).

De VVR werd in december door Van Nieuwenhuizen ingetrokken, omdat er bezwaren waren binnen de Europese Commissie. Een oordeel over de regeling komt volgens de minister op zijn vroegst in september.

Lelystad Airport moet het overvolle Schiphol ontlasten. (Foto: ANP)

Wijzigingen in Luchthavenbesluit Lelystad

Het Luchthavenbesluit Lelystad uit 2015 wordt daarnaast zoals eerder aangekondigd gewijzigd. Daarin wordt onder meer een maximum van 45.000 vliegbewegingen per jaar en een extra evaluatiemoment vastgelegd.

Het wijzigingsbesluit wordt voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer en vervolgens voor advies worden aangeboden aan de Raad van State.

De opening van Lelystad Airport is al twee keer eerder uitgesteld. De luchthaven zou volgens de oorspronkelijke planning in 2018 openen voor de burgerluchtvaart, om zo het overvolle Schiphol te ontlasten.

Schiphol mag volgens de huidige afspraken tot 2020 groeien naar 500.000 vliegbewegingen per jaar, maar dat plafond is begin dit jaar al bereikt. Van Nieuwenhuizen moet dit jaar een besluit nemen over hoe groot de groei tot 2030 mag zijn.