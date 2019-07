Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in beroep tegen de vrijspraak van de 61-jarige Dirk J. De man kwam met een bijl en messen naar een campagnebijeenkomst van PVV-voorman Geert Wilders en vertelde een wijkagent dat hij de politicus het hoofd wilde inslaan. Tegen hem was vier jaar celstraf geëist.

De rechter sprak vorige week van een "volstrekt misplaatste grap". Het OM vindt dat de Heerlenaar er niet mee mag wegkomen. "Hij nam wapens mee en bedreigde een politicus. Dat mag niet onbestraft blijven", bevestigt een woordvoerder in gesprek met NU.nl.

De man heeft altijd volgehouden dat hij groot fan van Wilders is en dat zijn uitspraak niet serieus bedoeld was. Hij kon daarnaast ook uitleggen waarom hij een bijl en twee stanleymessen bij zich had. Een psycholoog oordeelde dat J. de gevolgen van zijn opmerking moeilijk kon inschatten vanwege zijn verstandelijke beperking.

De rechter deelde die mening en sprak J. vrij, waarna de PVV-leider op Twitter in woede ontstak. "Nu weet iedereen dat als je wapens meeneemt, mij opzoekt en wil vermoorden, je ermee wegkomt als je zegt verward te zijn. De rechterlijke macht is gestoord in dit land."