De fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Eindhoven, Murat Memis, wordt in Turkije niet meer verdacht van lidmaatschap van een terroristische organisatie, meldt de NOS op basis van de Turkse advocaat van Memis. Memis verschijnt dinsdag in Antalya voor de rechter.

De SP-fractievoorzitter werd eerder verdacht van lidmaatschap van de PKK, een organisatie die strijdt voor meer Koerdische autonomie en door Turkije en de Europese Unie wordt gekenmerkt als een terroristische organisatie.

De aanklager in Turkije had echter een fout in de aanklacht gemaakt. Deze fout is er nu uitgehaald, waardoor Memis niet langer verdacht wordt van lidmaatschap van de organisatie. De politicus wordt nog wel verdacht van het maken van propaganda voor een terroristische organisatie.

Op het maken van propaganda staan echter lichtere straffen. Dit vergoot de kans dat Memis het verloop van zijn proces in Nederland mag afwachten.

Politicus werd vorige maand opgepakt

Het SP-raadslid, champignonkweker in Noord-Brabant en van Koerdische afkomst, werd meer dan een maand geleden opgepakt in Antalya, waar hij vier dagen in de cel heeft gezeten. Hij is daarna vrijgelaten, maar mag in afwachting van zijn proces Turkije niet uit.

SP-leider Lilian Marijnissen is momenteel in Antalya aanwezig om Memis te ondersteunen. Naast Marijnissen wordt hij in Turkije gesteund door onder andere een Nederlandse en een Turkse advocaat en zijn oudste broer.