Een team van experts op het gebied van de eikenprocessierups heeft deze week overleg met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zij willen heel snel een actieplan opstellen en het gedateerde rupsprotocol uit 2013 bijwerken, als leidraad voor gemeenten en provincies.

Ook zullen er afspraken moeten worden gemaakt over het budget dat het ministerie wil vrijmaken voor het actieplan, het verzamelen van informatie over de rups en de bestrijding van de rups, laten de deskundigen weten.

Het aantal eikenprocessierupsen is op veel plaatsen in Nederland verdrievoudigd ten opzichte van vorig jaar. Overal is sprake van een sterke toename, is gebleken uit een telling van het Kenniscentrum Eikenprocessierups.

Naar schatting bevinden zich vele honderden miljoenen rupsen die overlast kunnen veroorzaken in de Nederlandse bomen. Provincies als Noord-Brabant, Drenthe en Overijssel, waar veel eiken staan, worden doorgaans het zwaarst getroffen.

Ook aantal jeukklachten is zienderogen toegenomen

Het aantal meldingen van jeukklachten is bij huisartsen ook toegenomen, constateert zorgkenniscentrum Nivel. Maar nader onderzoek moet aantonen of dit echt door de rupsen komt. De brandharen van de eikenprocessierups kunnen leiden tot ernstige gezondheidsklachten bij mensen en dieren. Behalve om jeuk gaat het ook om benauwdheid als de haren in de luchtwegen komen.

Experts waarschuwen al jaren dat preventieve aanpak door gemeenten, voordat de rupsen hun haren gaan afwerpen, de beste aanpak is. Het gaat dan bijvoorbeeld om het preventief bespuiten of kappen van bomen.

Maar veel gemeenten geven het probleem geen prioriteit of hebben er geen budget voor beschikbaar. Bedrijven die de rupsen bestrijden, zijn de hele zomer al volgeboekt.

Actieplan moet update van noodprotocol bevatten

Het actieplan moet onder meer een update bevatten van het protocol dat de overheid in 2013 uitgaf voor de bestrijding van de rupsen. Sinds dat jaar zijn de gemeenten en provincies verantwoordelijk voor het oplossen van de problemen in plaats van de landelijke overheid. Sindsdien worden ook niet meer centraal gegevens verzameld van de overlast.

Minister Carola Schouten (Landbouw en Natuur) besloot vorige week na Kamervragen dat het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) in Wageningen het centrale coördinatiepunt wordt voor alle landelijke informatie over de eikenprocessierups. Over de details praat het ministerie dus komende week met de experts die in Nederland gelden als autoriteit op het gebied van de rups.

Attractieparken en gemeenten nemen maatregelen

Veel attractieparken voeren sinds begin juni extra controles uit om de overlast te voorkomen. Ook proberen verschillende gemeenten zelf oplossingen te bedenken in de strijd tegen de rupsen.

Zo meldt het AD dat de Brabantse gemeente Sleeuwijk meer nestkastjes gaat plaatsen voor vogels die de eikenprocessierupsen eten. In de Gelderse gemeente Voorst zijn buurtbewoners uit angst voor het insect in opstand gekomen tegen het plan om 125 nieuwe eiken te plaatsen, meldt het AD.