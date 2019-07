Het Openbaar Ministerie (OM) stelt het aantal geregistreerde incidenten waarbij asielzoekers mogelijk als verdachte voorkomen naar boven bij. Eerder werd nog gesproken van 2.610 meldingen, nu meldt justitie 1.092 extra gevallen.

Dit staat in een brief van het OM aan staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid). Zij heeft de brief maandag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Ook het aantal betrokken asielzoekers is naar boven bijgesteld. Het OM meldt dat het om in totaal 1.813 personen gaat. Dat zijn er 101 meer dan vermeld stond in de in mei gepubliceerde Rapportage Vreemdelingenketen 2018.

Het OM benadrukt in de brief dat er nooit zaken buiten beeld van justitie zijn gebleven. Het tellen van het aantal geregistreerde incidenten en mogelijke verdachten is fout gegaan bij het automatisch koppelen van politie- en OM-gegevens.

De incomplete zoekresultaten zijn het gevolg van verschillende manieren van registreren, aldus het OM. Zo zouden bijvoorbeeld vreemdelingenidentificatienummers op andere manieren zijn genoteerd. Dit heeft geen gevolgen gehad voor de strafrechtelijke afdoening van de zaken. "Het probleem is puur van statistische aard."

Ophef om criminaliteitscijfers in rapport

Het aantal incidenten en verdachten is recentelijk opnieuw geteld, na grote ophef over de cijfers. Hierbij is gebruikgemaakt van extra gegevens van de politie. De tweede telling gebeurde deels handmatig.

Het rapport leidde tot het aftreden van toenmalig staatssecretaris Mark Harbers, omdat bepaalde cijfers over criminaliteit onder asielzoekers bewust onvolledig werden weergegeven. Zo werden verdenkingen van ernstige misdrijven gebundeld onder het kopje 'overige', terwijl zaken als winkeldiefstal en fietsendiefstal wel met precieze cijfers werden weergegeven.