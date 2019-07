Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten geen cassatie in te stellen in de zaak rond Mitch Henriquez, die in 2015 overleed na zijn aanhouding in Den Haag. Het OM ziet geen reden om de zaak voor te leggen aan de Hoge Raad, waarmee de zaak definitief ten einde is.

In hoger beroep veroordeelde het gerechtshof in Den Haag eerder deze maand een politieagent tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden, voor het mishandelen van Henriquez met de dood tot gevolg. Het gerechtshof noemde de agent "een onmisbare schakel in het overlijden van de man". Een tweede agent werd volledig vrijgesproken.

Tegen beide agenten waren voorwaardelijke gevangenisstraffen van een half jaar geëist, en een ontzetting uit het ambt van twee jaar. Het beroepsverbod werd niet overgenomen door het gerechtshof.

Nabestaanden van Henriquez waren verbijsterd over de uitspraak. Hun advocaat, Richard Korver, vertelde dat zij niet begrepen dat de publieke verantwoording van de agenten als strafvermindering werd aangemerkt.

Henriquez aangehouden tijdens muziekfestival in Den Haag

Henriquez werd op 27 juni 2015 aangehouden tijdens een muziekfestival in het Zuiderpark in Den Haag. Hij riep meermaals dat hij een wapen op zak had en greep daarbij naar zijn kruis. De 42-jarige Arubaan werd na meerdere waarschuwingen door in totaal vijf agenten gearresteerd.

Henriquez verzette zich tegen zijn arrestatie, waarop de politieagenten geweld toepasten. In het geval van deze twee agenten werd dat verwijtbaar geacht.

De mannen werden in eerste aanleg door de rechtbank tot zes maanden voorwaardelijk veroordeeld. De agenten gingen hiertegen in beroep. Zij zijn het hele proces anoniem gebleven en zaten afgeschermd.