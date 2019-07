Het wordt maandag op veel plaatsen in Nederland zonnig. Wel is er kans op wat bewolking.

De maximumtemperaturen liggen maandag tussen de 20 graden in het noordwesten van het land en lokaal 25 graden in het zuidoosten.

Er staat gedurende de hele dag een matige wind. Op de Waddeneilanden is de wind vrij sterk.

In de ochtend en in het begin van de middag is er in het noorden kans op een enkele bui. Daar is het de hele dag overwegend bewolkt.