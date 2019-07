Slechts zes van de honderden meldingen die er zijn gedaan over fysiek, seksueel en psychisch geweld in de Jeugdzorg, kunnen resulteren in een aangifte.

Dat meldt Trouw maandag op basis van cijfers die zij heeft opgevraagd bij het Openbaar Ministerie (OM).

Van de ongeveer duizend meldingen zijn veruit de meeste zaken verjaard, zo meldt de krant.

De commissie-De Winter opende een meldpunt voor slachtoffers tijdens een onderzoek naar seksueel, fysiek en psychisch geweld in de jeugdzorg sinds 1945. Bij dit meldpunt kwamen er in totaal honderden meldingen binnen.

Christiaan Ruppert, van de commissie-De Winter zegt in gesprek met Trouw: :"Het is een magere oogst." "Veel zaken waren allang verjaard. De zaken die nu in aanmerking komen voor aangifte, zijn dus maximaal twintig jaar oud."

Volgens Trouw kan noch het OM, noch de commissie-De Winter inhoudelijk iets zeggen over de meldingen. Ruppert trekt volgens de krant wel in twijfel of de mensen die aangifte kunnen doen, dit ook daadwerkelijk doen.

“Mensen kunnen het te belastend vinden. Het is een heel ingewikkelde procedure. Er komt eerst een gesprek bij de politie, daarna bij het OM. Alles wordt weer opgerakeld. En geweld is moeilijk te bewijzen, zeker zo veel jaar later nog. Dat wringt," aldus Ruppert tegen Trouw.