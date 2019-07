Het is officieel de warmste maand juni ooit. Dat bevestigen woordvoerders van Weerplaza, Weeronline en het KNMI aan NU.nl. De gemiddelde temperatuur lag rond de 18,1 graden, een tiende hoger dan het vorige record dat in 2017 en 1976 gemeten werd.

Meteorologen gingen er al ruim een week van uit dat het weleens de warmste maand juni ooit kon worden. In de afgelopen maand werden drie warmterecords gezet. In totaal gebeurde dat al zeven keer dit jaar.

Zaterdag was het voor de laatste keer deze maand tropisch warm. Alleen lokaal in Zeeland en aan de Waddenzee en het IJsselmeer werd de 30 graden niet gehaald. Het warmste werd het in Maastricht en Arcen, zo'n 33,7 graden.

Niet alleen Nederland, maar grote delen van Europa zuchten momenteel onder een hittegolf. Door droge lucht uit de Sahara werden in delen van Frankrijk de afgelopen week temperaturen van om en nabij de 45 graden genoteerd, de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land.

In Frankrijk, maar ook in Spanje, bezweken een aantal mensen onder de hitte.

In Zuid-Duitsland was het vandaag voor de zevende dag op rij boven de 30 graden. In Berlijn werd zelfs de 38 graden aangetikt, net zoals in Praag, Wenen en Innsbruck.