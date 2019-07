In De Bilt werd het zaterdag rond 18.20 uur 31,1 graden, meldt Weerplaza. Daarmee is het officieel de warmste 29 juni ooit. Het oude record dateert uit 1957, toen werd het 31,0 graden.

De hoogste temperatuur werd zaterdag gemeten in Maastricht en Arcen. Daar werd het 33,7 graden.

In het hele land was het tropisch warm. Alleen lokaal in Zeeland en aan de Waddenzee en het IJsselmeer werd de 30 graden net niet gehaald.

Het is voor De Bilt dit jaar het zevende warmterecord. In februari werden vier records verbroken en in juni twee.

In de nacht naar zondag kans op tropennacht

Ook in de nacht naar zondag blijft het warm in Nederland. Met name in de grotere steden in het midden en zuiden van het land zal de temperatuur naar verwachting niet onder de 20 graden duiken.

Ook in open gebieden in Limburg en Noord-Brabant is er kans op een tropennacht.

Regionale hittegolf breidt zich verder uit

In heel Limburg en in het oosten van Noord-Brabant kunnen we vanaf zaterdag spreken van een hittegolf. In Arcen (Limburg) en in Volkel (Noord-Brabant) was hiervan eerder deze week al sprake.

Zondag kan het opnieuw 25 graden of hoger worden in deze delen van het land. Vanaf maandag krijgen we echter te maken met lagere temperaturen en komt daarmee een eind aan de regionale hittegolf.