Burgemeester van Utrecht Jan van Zanen baalt van de fouten die zijn gemaakt in de communicatie tijdens de tramaanslag in Utrecht op 18 maart. De burgervader probeert in gesprek met EenVandaag ook het positieve van de fouten in te zien. "Het leidde tot een verkeerd beeld, maar daardoor waren we wel op meer voorbereid."

In totaal kregen hulpdiensten zo'n 850 meldingen te verwerken over de aanslag. Later bleek dat het bij enkelen om valse meldingen ging, waarop wél geacteerd werd. Van Zanen dacht op een gegeven moment dat het om meerdere daders en meerdere locaties kon gaan.

Volgens hem tastten ook de hulpdiensten af en toe in het duister omdat de informatie onvoldoende gefilterd werd. Daarnaast verliep de communicatie tussen hen moeizaam. Zo werd Van Zanen teruggefloten door de politie nadat hij had gezegd dat er twee verdachten waren opgepakt.

Dat noemt de burgemeester "erg jammer" in de uitzending die vanavond op televisie te zien is. Als indirect gevolg van alle desinformatie werd het dreigingsniveau opgeschaald naar het hoogste niveau, niveau 5. Van Zanen vindt het alsnog een goede ontwikkeling. "Je kunt geen enkel risico nemen."

'Politie werkt achter schermen aan plan voor filteren info'

Volgens EenVandaag is de politie achter de schermen bezig met een nieuw systeem om een dergelijk grote stroom aan informatie beter te filteren in de toekomst. Woordvoerder Maarten Lörtzer van de TNO zegt dat het plan nog in de kinderschoenen staat, en wil geen uitspraken doen over verdere details.

Verdachte Gökmen T. moet 1 juli voor de rechter verschijnen. De rechtbank heeft zijn aanwezigheid geëist. Bij de aanslag in Utrecht vielen drie doden en een persoon overleed tien dagen later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.