Een varkensschuur in het Utrechtse dorp Linschoten is zaterdagmiddag getroffen door een zeer grote brand. De dieren in het pand zijn niet meer te redden.

Het is niet duidelijk om hoeveel varkens het gaat. De schuur aan de Cattenbroekerdijk is ongeveer 20 bij 100 meter groot, meldt de Veiligheidsregio Utrecht.

De brandweer is met meerdere blusvoertuigen ter plaatse en probeert te voorkomen dat de brand overslaat naar de nabijgelegen schuren. De rook is in de wijde omgeving te zien.

Omwonenden die last hebben van de rook, krijgen het advies de ramen en deuren te sluiten. Ook wordt geadviseerd de ventilatie uit te schakelen. Rijkswaterstaat Verkeersinformatie verwacht dat de rook geen hinder gaat opleveren voor het verkeer.