De Amerikaanse verdachte in de zaak rondom de vermissing van Hania (12) wordt maandag voorgeleid. Het meisje werd vrijdagavond met de 49-jarige man teruggevonden in een hotel in haar woonplaats Rotterdam.

De man, die in Nederland geen strafblad heeft, wordt er van verdacht het meisje te onttrekken aan het ouderlijk gezag. De rechter-commissaris besluit maandag of hij in voorarrest moet blijven.

Hania vertrok donderdag rond 12.30 uur van school, nadat ze vertelde een afspraak bij de orthodontist te hebben. Het meisje had echter geen afspraak staan en kwam niet op het gebruikelijke tijdstip thuis. Haar familie schakelde omstreeks 15.30 uur de politie in.

De politie besloot in de nacht van donderdag op vrijdag een AMBER Alert te versturen. Vanwege de zorgwekkende omstandigheden werd in de loop van de dag besloten om foto's van de verdachte te delen.

Op dit moment worden geen inhoudelijke uitspraken gedaan over de vermissing. Hania is intussen wel weer thuis. "Ze leek in orde", vertelt een politiewoordvoerder. "Maar je weet natuurlijk niet wat er in zo'n koppie zit." Het meisje en haar familie krijgen alle benodigde hulp aangeboden.

De familie liet gisteravond laat weten dankbaar te zijn voor alle steun en de gebeurtenissen in alle rust te willen verwerken.