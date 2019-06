De filedruk in de eerste zes maanden van 2019 is opnieuw gestegen. Het gaat om een toename van 5 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder, meldt de ANWB.

De lengte en duur van files nam vooral overdag toe, met maar liefst 18 procent. Ook vorig jaar nam de verkeersdrukte buiten de spitsuren toe. Tijdens de ochtend- en avondspits bleef de groei beperkt tot respectievelijk 5 en 3 procent.

De ANWB meldt dat het probleem zich in steeds meer regio's dan enkel de Randstad voordoet. "Zo nam de filezwaarte in Gelderland en het zuiden van het land fors meer toe in vergelijking met de provincies gelegen in de Randstad."

22 januari is drukste dag van het jaar

De drukste dag van afgelopen jaar was 22 januari. Sneeuw en gladheid veroorzaakten toen grote verkeershinder, met name in de oostelijke helft van het land. Door de slechte weersomstandigheden kwam het verkeer daar volledig tot stilstand.

Door de chaos op de wegen kon op 22 januari een filerecord van 2.287 kilometer worden geregistreerd. Het vorige record stond op 11 december 2017. Toen stond er 1.461 kilometer file, ook vanwege sneeuw.

Top 5 van drukste files in de ochtendspits A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Voorthuizen en Amersfoort

A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht

A58 Breda richting Eindhoven, tussen Moergestel en Oirschot

A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoeterwoude

A50 Arnhem richting Eindhoven, tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef