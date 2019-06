Het aantal files in de eerste zes maanden van 2019 is opnieuw gestegen. Dat meldt de Telegraaf op basis van cijfers van de ANWB.

Volgens de krant is een opvallend detail dat het vooral buiten de spits drukker is dan afgelopen jaar.

Arnoud Broekhuis van de ANWB zegt in gesprek met de Telegraaf dat het aantal opstoppingen op snel- en provinciale wegen inderdaad is gegroeid. Hoewel de stijging met 5 procent minder groot is dan vorig jaar (20 procent), maken we ons wel zorgen over deze ontwikkeling van een voortdurende toename van de drukte"

Volgens de Telegraaf tonen de cijfers van de ANWB dat het probleem zich in steeds meer regio's anders dan de Randstad voordoet. "Zo nam de filezwaarte in Gelderland en het zuiden van het land fors meer toe in vergelijking met de provincies gelegen in de Randstad," zegt Broekhuis tegen de krant.