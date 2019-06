De twaalfjarige Hania uit Rotterdam, die sinds donderdagmiddag werd vermist, is weer terecht. Dat meldt de politie. De 49-jarige Amerikaanse man, die ervan wordt verdacht haar aan het ouderlijk gezag te hebben onttrokken, is aangehouden. De twee werden samen vrijdagavond rond 19.30 uur aangetroffen in een hotel in het centrum van Rotterdam.

Over de toestand van het meisje is nog niets bekend. Haar familie is op de hoogte gebracht. "Onze collega's gaan met haar in gesprek om een beter beeld te krijgen van hoe het met haar gaat en wat er is gebeurd", aldus een politiewoordvoerder.

Een woordvoerder van de familie van Hania zegt in een verklaring dat de familieleden enorm blij zijn dat ze hun zusje en dochter weer in de armen kunnen sluiten.

Politie verstuurde AMBER Alert voor vermissing

Hania werd sinds donderdagmiddag vermist. Ze vertrok die dag om 12.30 uur van haar school in Rotterdam-Crooswijk. In de nacht naar vrijdag werd een AMBER Alert verstuurd omdat de politie zich ernstig zorgen maakte over haar veiligheid.

Familieleden van het meisje hadden de politie verteld over eerdere chatcontacten van Hania. Deze gesprekken bleken inmiddels te zijn gewist.

De politie kreeg tientallen tips binnen en zette dertig rechercheurs op de zaak. Kort daarna maakte de politie bekend dat het meisje waarschijnlijk in het gezelschap was van de Amerikaanse man. Daarop werd zijn foto verspreid.

Eerder meldde het Openbaar Ministerie (OM) dat de man geen strafblad heeft in Nederland.