Twee mannen hebben celstraffen van respectievelijk acht jaar en acht jaar en drie maanden opgelegd gekregen voor medeplegen van een poging moord op een advocaat in Zoetermeer in 2017. De daadwerkelijke steker is onbekend gebleven.

De hoogste straf was voor Yassine D. (22), de man die eerder veroordeeld is voor het doodschoppen van grensrechter Richard Nieuwenhuizen in 2012.

Marwan I. (21) en D. (22) zijn op de dag van de steekpartij op camerabeelden in de buurt van het advocatenkantoor te zien. Omer P., die fungeerde als chauffeur, werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs voor zijn betrokkenheid.

De mannen hebben nooit willen zeggen wie de vrouw heeft neergestoken of wat het motief voor de steekpartij was.

De advocaat werd in haar kantoor voor het oog van haar collega's tot drie keer toe gestoken: in haar gezicht, hoofd en hand. Ze liep blijvend letsel op, kon niet meer werken en uiteindelijk ging het kantoor failliet.

Advocaat had afspraak over echtscheiding

De man die de vrouw neerstak, zou een afspraak hebben gehad over een echtscheiding. I. was samen met de onbekend gebleven man tot vlak bij het kantoor gelopen. Eerder waren ze met P. in een auto in de buurt gezien, vermoedelijk op verkenning.

De zaak is meerdere keren behandeld bij diverse opsporingsprogramma's op televisie.

D. hoort tot de zogeheten Top600 van Amsterdam, van de meest criminele jongeren uit die stad. Hij heeft, net als verdachte P., een uitgebreid strafblad.