De verdediging van Malek F. heeft vrijdag bepleit dat de man geen terroristisch oogmerk had toen hij op 5 mei 2018 drie mensen neerstak. Ook was er geen sprake van een vooropgezet plan, en was het dus geen poging moord. De man zou psychotisch zijn geweest tijdens zijn daad en moet volledig ontoerekeningsvatbaar worden geacht.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder op de dag vijftien jaar cel en tbs omdat het drievoudige poging tot moord met een terroristische oogmerk bewezen acht.

Een van zijn advocaten, Job Knoester, zegt dat de man volledig ontoerekeningsvatbaar moet worden geacht. Volgens de advocaat moet F. een verplichte klinische behandeling worden opgelegd.

Het alleen opleggen van tbs is in zijn ogen niet mogelijk omdat bij die veroordeling zijn verblijfsvergunning niet verlengd wordt. Omdat de man niet beschikt over een paspoort, wordt hij dan stateloos.

Dan zou de man dus nooit op verlof kunnen en als het ware levenslang krijgen, bepleitte Knoester.

Volgens verdediging droeg man mes uit zelfverdediging

De andere advocaat van F., Willem Korteling, zei aan het begin van het pleidooi dat er op 5 mei geen terroristische daad heeft plaatsgevonden "voor zover dat tot opluchting leidt".

Korteling stelt dat de man volledig psychotisch was tijdens zijn daad en er van kalm beraad dus moeilijk sprake kan zijn geweest; een belangrijk onderdeel om tot een bewezenverklaring voor moord te komen.

Hij droeg die dag inderdaad een mes bij zich, maar dit deed hij al maanden. Dit was uit zelfverdediging, zo verklaarde F. Ook hieruit blijkt volgens de advocaat dat het geen onderdeel van een vooropgezet plan was.

De man heeft gezegd dat hij al maanden werd achtervolgd door duivelsaanbidders en daarom een keukenmes bij zich droeg. Het kopen van een ander mes, drie dagen voor de steekpartij, had als reden dat het keukenmes uit zijn broekzak stak.

Wisselende verklaringen passen bij ziektebeeld

Korteling erkent dat zijn cliënt wisselend heeft verklaard over wat er is gebeurd op 5 mei, en de dagen daaraan voorafgaand. Volgens de advocaat is dit te verklaren door zijn medicijngebruik.

In de verhoren bij de politie was F. volgens de verdediging nog steeds psychotisch. "Het was chaos in zijn hoofd", herhaalt de advocaat de woorden van een deskundige. "Passend bij zijn ziektebeeld." Na inname van medicijnen veranderde dit en is hij de dingen anders gaan zien, legt zijn advocaat uit.

F. verklaarde eerder het mes te hebben gekocht om daarmee mensen neer te steken. Later verklaarde hij op 5 mei van een vogel de opdracht te hebben gekregen om mensen te doden.

Verdediging verwijst naar beelden op Facebook

Ook de maanden waarin F. volgens deskundigen is geradicaliseerd "vallen samen met de periode dat hij psychisch hard achteruitging", aldus Korteling.

Hij verwijst naar de video-opnamen die de man op Facebook plaatste waarin hij zegt dat duivelsaanbidders zijn huis zijn binnengedrongen en vieze wattenstaafjes hebben achtergelaten of dat ze zijn tosti-ijzer hebben kapotgemaakt.

"Denkt het OM dat dit allemaal een truc van Malek is?", valt Knoester zijn kantoorgenoot bij. "Dat hij dwangmedicatie kreeg omdat hij de psychiater in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen voor de gek wist te houden?", vervolgt de advocaat.

Ook de spijt van F. is volgens de verdediging oprecht.