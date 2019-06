De vermiste twaalfjarige Hania is vermoedelijk in gezelschap van een Amerikaanse man. Dat meldt de politie, die zich grote zorgen maakt over haar veiligheid.

In het kort Hania (12) uit Rotterdam sinds donderdagmiddag vermist

Voor het laatst gezien in Vaandrigstraat in Rotterdam-Crooswijk

Meisje vermoedelijk bij man met Amerikaanse nationaliteit

Het meisje wordt sinds donderdag vermist. Ze is rond 12.30 uur vertrokken van haar school aan de Vaandrigstraat in Rotterdam-Crooswijk en zou om 15.00 uur thuis zijn, maar is daar nooit aangekomen.

In de nacht van donderdag op vrijdag verstuurde de politie een AMBER Alert vanwege haar vermissing omdat deze urgent en zorgwekkend is. De politie heeft inmiddels tientallen tips binnengekregen. Deze worden nu nagetrokken. Ongeveer dertig rechercheurs werken aan de zaak.

De man heeft de Amerikaanse nationaliteit, zo bevestigt het Openbaar Ministerie. Hij heeft geen strafblad in Nederland.

Hania en de verdachte kunnen overal zijn, zo meldt de politie. Ook internationaal wordt naar haar uitgekeken.

De tips hebben geleid tot het openbaar maken van de foto van deze man. Hij wordt ervan verdacht haar te onttrekken aan het ouderlijk gezag. Verdere informatie over de man is niet bekendgemaakt.

Steeds meer zorgen om meisje

Familieleden hebben de politie verteld over eerdere chatcontacten van Hania. Die gesprekken bleken inmiddels gewist. Andere sporen en onderzoek maken de zorgen om Hania alleen maar groter.

De politie roept mensen op die ook maar iets weten over waar ze kan zijn om contact op te nemen. Er kan onder meer gebeld worden naar de opsporingstiplijn 0800-6070.

Hania heeft halflang donker haar, een witte jurk met bloemenpatroon, witte legging, witte schoenen, zwart jasje en een roze rugzak.

AMBER Alert is een landelijk waarschuwingsbericht dat de politie verstuurt als gevreesd wordt voor het leven van een vermist of ontvoerd kind. Het wordt verspreid via verschillende digitale kanalen en is ook te zien op reclameborden.