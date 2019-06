Het gerechtshof in Den Haag heeft onlangs de verdachte van de moord op Miriam Sharon op vrije voeten gesteld. Het hof bevestigt vrijdag berichtgeving van EenVandaag over de coldcasezaak.

Sharon werd in 1990 met messteken gedood, in haar woning in Den Haag. Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat Daniël E. de vrouw met vooropgezet plan heeft gedood en zich dus schuldig heeft gemaakt aan moord.

Volgens het hof zijn er op dit moment onvoldoende harde aanwijzingen voor die verdenking. Het hof heeft daarom het voorarrest van de man beëindigd.

Israëliër E. kwam in een coldcaseonderzoek van de politie in beeld door een DNA-match. Hij was al eerder als verdachte aangemerkt, maar justitie kreeg de zaak toen niet rond. Hij werd in 2016 opgepakt en een jaar later veroordeeld tot veertien jaar cel. Er was zestien jaar tegen hem geëist.

De rechtbank verklaarde moord bewezen, maar de man ging tegen dat vonnis in hoger beroep. Voor de zaak in hoger beroep is nog geen inhoudelijke behandeling gepland. Vervolging voor doodslag is vanwege verjaring niet mogelijk.

Uit onderzoek kwam eerder naar voren dat E. rechtstreeks vanuit Brussel naar de woning van Sharon kwam. Door het zwijgen van de man is nooit duidelijk geworden waar de twee elkaar van kennen. Ook is daardoor niet bekend wat het mogelijke motief was voor de moord.