De rechtbank in Maastricht heeft vrijdag een 61-jarige Heerlenaar vrijgesproken van het bedreigen van Geert Wilders. Het Openbaar Ministerie (OM) had vier jaar cel tegen de man geëist.

Dirk J. werd op 9 maart in zijn woonplaats gearresteerd vlak voor een verkiezingsevenement van de PVV-leider. Wilders was in de stad aan het flyeren voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 20 maart.

De man stond met zijn fiets langs de route van Wilders en vertelde een wijkagent, die een bijl in de fietstas van J. zag zitten, dat hij de politicus met de bijl het hoofd wilde inslaan, maar volgens de rechtbank was het niet zijn bedoeling om de daad ook daadwerkelijk uit te voeren.

De rechtbank spreekt van een "volstrekt misplaatste" grap. De Heerlenaar maakte vaker grapjes met de agent en dacht daarom dat zijn uitspraak geen kwaad kon.

Bij vrijspraak rekening gehouden met onderzoek van psycholoog

J. gaf bij zijn eerste politieverhoor al aan dat zijn uitspraak niet serieus bedoeld was. Hij kon daarnaast ook uitleggen waarom hij een bijl en twee stanleymessen bij zich had.

Bij de vrijspraak is rekening gehouden met een onderzoek van een psycholoog. Die oordeelt dat J. vanwege zijn verstandelijke beperking de gevolgen van zijn opmerking moeilijk kon inschatten.

Inmiddels is ook duidelijk dat J. naar het centrum van Heerlen was gegaan om ter gelegenheid van zijn verjaardag een broodje te eten. Verder wilde hij die dag Wilders, van wie hij "groot fan" is, misschien zien.