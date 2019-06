Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vijftien jaar cel en tbs geëist tegen Malek F. voor drievoudige poging tot moord met een terroristisch oogmerk. De man stak op 5 mei 2018 drie mensen neer. Hij is volgens het OM deels ontoerekeningsvatbaar.

De officier van justitie zegt aanwijzingen te zien voor een terroristische daad, omdat de man de intentie had om mensen vrees aan te jagen.

Daarnaast liet hij in afgeluisterde gesprekken met familieleden weten dat het zijn doel was om ongelovigen te doden.

De officier van justitie stipte aan dat de man nooit het wachtwoord van zijn telefoon heeft willen geven. In een afgeluisterd gesprek zegt hij tegen zijn moeder dat als de politie de inhoud van zijn telefoon ziet, hij een probleem heeft.

"Er staan Koranteksten op en jihad", zegt F. over de telefoon, aldus de officier. Deskundigen stelden vast de man in de maanden voor zijn daad was geradicaliseerd.

OM: 'Man had een vooropgezet plan'

Het OM maakte op zitting duidelijk ervan overtuigd te zijn dat F. een vooropgezet plan had om mensen neer te steken en dat de man ervan uitging te sterven als martelaar.

Een belangrijke vraag die in dit proces beantwoord moet worden, is of F. heeft gehandeld uit een psychose of dat er sprake was van een vooropgezet plan.

De officier zei er niet aan te twijfelen dat F. aan een stoornis lijdt. Het overlijden van de vader van de man lijkt hier een belangrijke rol bij te spelen.

"De vraag is alleen of hij zo ziek is als door de verdediging wordt geframed", aldus de officier. In de ogen van het OM is hij niet volledig maar deels ontoerekeningsvatbaar. Ze gaan daarmee in tegen het advies van deskundigen.

OM wijst naar eerste verklaringen van de man

Het OM hecht vooral veel waarde aan de eerste reeks verklaringen die F. heeft afgelegd bij de politie. Daarin stelde hij doelbewust op 2 mei 2018 een mes te hebben gekocht om mensen "te steken". Het mes moest klein genoeg zijn om in zijn zak te passen.

De twee daaropvolgende dagen klopte hij aan bij de grote kerk in Den Haag "met de intentie om mensen te steken", herhaalde de officier de woorden van F. in een van zijn verhoren vlak na zijn aanhouding. "Gelukkig deed er niemand open."

Op 5 mei was de man volgens de officier op weg van de moskee naar zijn moeder, maar bedacht hij zich. "Hij wilde nog een poging gaan wagen", is de conclusie van het OM.

Die dag stak hij drie personen neer, die dat door hulp van omstanders en hulpdiensten wisten te overleven.

Justitie denkt dat F. zich zieker voordoet

Dat de man later zijn verklaringen heeft aangepast ziet het OM als een berekende tactiek. "Er is sprake van een patroon", verduidelijkt de officier.

F. heeft zelf verklaard dat hij op de dag van de steekpartij van een vogel te horen kreeg dat hij mensen moest gaan doden. Daarop pakte hij een mes en zag hij een persoon die in zijn ogen een duivel was. Deze man stak hij neer en wat er daarna is gebeurd zegt F. zich niet meer te kunnen herinneren.