Het wordt vrijdag over het algemeen een zonnige dag. In de vroege ochtend is het op veel plekken bewolkt.

In de ochtend is het met uitzondering van het zuiden bewolkt. Er staat een zwakke tot matige wind.

In de loop van de dag verdwijnen de wolkenvelden en breekt de zon door. De maximumtemperaturen variëren van 19 graden in het noorden, tot 28 graden lokaal in het zuidoosten van Nederland.

Op zaterdag worden tropische temperaturen verwacht. De maximale temperaturen variëren dan van 25 graden op de Waddeneilanden, tot 35 graden plaatselijk in de Achterhoek en Limburg.