In verband met de vermissing van het Rotterdamse meisje Hania (12) uit Rotterdam, is vrijdag een Amber Alert uitgegeven.

De politie noemt de vermissing "urgent" en "zorgwekkend."

Volgens het bericht op de website van de politie is het meisje op 27 juni rond 12.00 uur vertrokken uit school. Rond 15.00 uur zou ze thuiskomen, maar hier is ze niet aangekomen. Hania zou voor het laatst gezien zijn in de Rotterdamse Vaandrigstraat.

Amber Alert is een landelijk waarschuwingsbericht dat de politie verstuurt als ze vreest voor het leven van een vermist of ontvoerd kind. Het wordt verspreid via verschillende kanalen: Twitter, e-mail, websites, sms, televisie en radio. Ook is het te zien op reclameborden langs verschillende snelwegen.