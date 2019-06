De politie heeft vrijdag een AMBER Alert uitgegeven in verband met de vermissing van het Rotterdamse meisje Hania (12). Haar verdwijning is "urgent" en "zorgwekkend", aldus de politie.

Het meisje is donderdag rond 12.00 uur vertrokken uit school. Ze zou rond 15.00 uur thuiskomen, maar is hier niet aangekomen. Hania is volgens de politie voor het laatst gezien in de Vaandrigstraat in Rotterdam-Crooswijk.

Het meisje zou haar docent hebben verteld dat ze een afspraak had bij de orthodontist. Uit onderzoek blijkt echter dat ze helemaal geen afspraak had. "Tijdens dat onderzoek begonnen wij ons grote zorgen te maken om haar welzijn", laat een politiewoordvoerder weten.

Hania heeft halflang donker haar. Ze droeg op de dag van verdwijning een witte jurk met bloemenpatroon, witte legging, witte schoenen, zwart jasje en een roze rugzak.

Steeds meer zorgen om meisje

Familieleden hebben de politie verteld over eerdere chatcontacten van Hania. Die gesprekken bleken inmiddels gewist. Andere sporen en onderzoek maken de zorgen om Hania alleen maar groter.

De politie roept mensen op die ook maar iets weten over waar ze kan zijn om contact op te nemen. Er kan onder meer gebeld worden naar de opsporingstiplijn 0800-6070. Over het meisje zijn tientallen tips binnengekomen. Die worden nog onderzocht.

AMBER Alert is een landelijk waarschuwingsbericht dat de politie verstuurt als ze vreest voor het leven van een vermist of ontvoerd kind. Het wordt verspreid via verschillende digitale kanalen en is ook te zien op reclameborden.