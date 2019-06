De temperaturen zullen aankomend weekend weer stijgen na een korte periode met koele lucht uit het noorden. Nederland krijgt vanaf zaterdag zelfs te maken met tropische hitte, meldt Weerplaza.

De warmte van afgelopen week keert terug nu de windrichting weer draait. De laatste dag van de werkweek begint met veel wolkenvelden, vooral in het uiterste noorden van het land. Gedurende de dag schijnt de zon op steeds meer plekken. De maxima liggen tussen 20 en 27 graden.

De uit Afrika afkomstige hitte zorgde eerder deze week voor tropische hitte in Nederland. De warmte is in veel Europese landen blijven hangen. Onder meer Duitsland en Frankrijk hebben momenteel te maken met een hittegolf.

"Door een lagedrukgebied boven de Atlantische Oceaan heeft de hete lucht dit deel van Europa weten te bereiken", verklaart Wilfred Janssen van Weerplaza. "Die hete lucht ligt er inmiddels een tijdje en is door de sterke junizon nog wat verder opgewarmd."

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Vrijdag 24° 11° NO 3 Zaterdag 31° 13° O 3 Zondag 25° 19° W 4 Maandag 21° 15° W 5 Dinsdag 20° 14° NW 4

Hete lucht komt naar Nederland

De meteoroloog stelt dat die hete lucht zaterdag ook naar Nederland wordt geblazen, waardoor de temperaturen opnieuw naar tropische waarden stijgen. Vooral het zuidoosten van Nederland zal dit merken; daar kan het 34 graden worden. De temperaturen in het noordelijk kustgebied blijven rond 25 graden hangen.

Doordat de hete lucht zaterdag langzaam afkoelt, zakt de temperatuur in de nacht moeizaam onder de 20 graden, aldus Weerplaza. De tropische warmte blijft zondag alleen in het binnenland aanwezig. Het kan plaatselijk 32 graden worden. In de westelijk kustprovincies wordt het maximaal 25 graden.