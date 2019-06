De politiechef van de eenheid Amsterdam heeft opnieuw een medewerker geschorst vanwege plichtsverzuim. De agent wordt verdacht van het voorhanden hebben van harddrugs.

Het is de zesde politiemedewerker in een maand tijd die is geschorst. Woensdag werd bekend dat een medewerker van de eenheid Amsterdam wordt verdacht van computervredebreuk en schending van het ambtsgeheim.

Twee weken geleden werden twee andere agenten geschorst in verband met plichtsverzuim. Kort daarvoor werd een andere medewerker geschorst op verdenking van stalking en een ander op verdenking van fraude en valsheid in geschrifte.

De politie Amsterdam heeft in geen van de zaken de identiteit van de verdachten vrijgegeven. Ook is niet bekendgemaakt op welke afdelingen de politiemedewerkers werken en of zij zijn gearresteerd.

In alle gevallen doet het Team Veiligheid, Integriteit en Klachten nader onderzoek naar de schorsingen.