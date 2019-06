De Verenigde Staten hebben Nederland gevraagd om 'militaire middelen op de grond' in Syrië, om te voorkomen dat IS een comeback maakt. De Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, Pete Hoekstra, heeft het hulpverzoek dat vorige week in de openbaarheid kwam toegelicht in De Volkskrant.

Het verzoek om een "bijdrage aan een veiligheidsmechanisme voor noordoost-Syrië" werd eind mei gedaan via de Amerikaanse ambassade in Den Haag.

De Amerikaanse ambassadeur zegt tegen de krant dat Nederland eind vorig jaar "heel scherpe kritiek" uitte op een aangekondigde Amerikaanse terugtrekking uit Syrië. "Dus we zijn optimistisch dat de Nederlanders na deze retoriek en deze kritiek zullen doorpakken en zullen bijdragen aan wat volgens hen nodig is in Syrië", aldus Hoekstra.

Er zou geen nieuw VN-mandaat nodig zijn voor het uitvoeren van grondmissies in Syrië, zegt de ambassadeur, omdat troepen onder hetzelfde mandaat kunnen opereren als de Nederlandse F16's die missies tegen IS uitvoerden in Irak en Syrië.

Het kabinet liet vorige week weten het Amerikaanse hulpverzoek te onderzoeken. Daarbij werd door minister Ank Bijleveld van Defensie wel benadrukt dat ook civiele in plaats van militaire steun een optie is, en dat het ook een mogelijkheid is dat Nederland alleen actief blijft in Irak.