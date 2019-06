De dag start bewolkt, maar in de loop van de dag trekken de wolken weg en krijgt de zon vrij spel. Het wordt in grote delen van het land opnieuw erg warm, met temperaturen tot 27 graden in het zuidoosten.

In het Waddengebied blijft het een stuk koeler en wordt het maximaal 17 graden. Maar ook in die regio wordt het na vandaag weer warmer.

Er staat een vrij matige wind in het overgrote deel van Nederland. Alleen aan de kust kan er een redelijke wind ontstaan, langs de Zeeuwse kust kan deze zelfs vrij krachtig zijn.

Ook later vanavond is er geen wolkje aan de lucht, behalve in het noorden van het land. Het blijf in de nacht naar vrijdag droog met minimumtemperaturen van om en nabij de 12 graden.