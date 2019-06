Door ongelukken op wegen rond Amsterdam is het verkeer rond de hoofdstad in de avondspits woensdagavond op belangrijke plekken helemaal vastgelopen. De problemen waren rond 19.00 uur verholpen. De A6 was de gehele dag in beide richtingen dicht, maar inmiddels kan men weer rijden in de richting van Emmeloord.

Tussen Emmeloord en Lemmer kantelde aan het eind van de ochtend een tankwagen geladen met acrylzuur. Uit voorzorg werd de A6 tussen knooppunt Emmeloord en Ban in beide richtingen afgesloten.

Rijkswaterstaat was bezig met het overladen van het zuur in een andere tankwagen, aldus de ANWB.

Verkeer vanuit Amsterdam naar het noorden kon omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1, de A28 en de A32. Verkeer richting de Randstad reed via Meppel en Zwolle (A7, A32, A28, A1).

Woensdagavond kreeg verkeer richting Friesland er nog een probleem bij vanwege een storing aan de brug bij Kornwerderzand. Daardoor is de Afsluitdijk richting Friesland dicht, waardoor er file ontstond. Het verkeer is weggeleid.

A12 enige tijd afgesloten vanwege bermbrand

Ook frustreerde een bermbrand vlak na de avondspits nog het verkeer op de A12 bij Bodegraven. In beide richtingen was de weg enige tijd volledig afgesloten, omdat de rook het zicht belemmerde en gevaar opleverde voor doorgaand verkeer.

Er stond kilometers file in de omgeving van de brand. Het verkeer dat vaststond, werd langs de brand geleid. De oorzaak van de bermbrand is onduidelijk. De brandweer was rond 22.00 uur klaar met het blussen van de 150 hooibalen.

Rond 20.15 uur zijn de rijstroken weer open gegeven. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat kan de recente hitte hebben bijgedragen aan het uitbreken van de brand.

Zware avondspits rond Amsterdam

Het grootste deel van de 390 kilometer file die om 16.30 uur op de Nederlandse wegen stond, bevond zich rond de hoofdstad.

De A2 vanaf Amsterdam richting Utrecht stond helemaal vast door een groot ongeval met meerdere wagens. Iets na 18.00 uur gaf de politie, die het onderzoek had afgerond, de weg weer vrij.

Ook op de A4 van en naar Amsterdam zorgden grote ongelukken voor lange files en veel oponthoud. Een zelfde probleem deed zich voor op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort

Ook op A4 in beide richtingen grote problemen

Ook verkeer dat van Amsterdam naar Den Haag wil rijden via de A4, kwam vast te staan. Een ongeluk bij Zoeterwoude leidde daar tot grote problemen en lange wachttijden voor automobilisten die richting Den Haag wilden. Ook de omrijroute via de A44 en Wassenaar stond vast.

Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is ook een ongeluk gebeurd. Hier stonden automobilisten eveneens lang in de file.