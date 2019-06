De rechtbank van Gelderland heeft woensdag twee keer levenslang en dertig jaar cel opgelegd in een groot liquidatieproces dat draait om twee moorden en drie pogingen daartoe. "Er werd letterlijk met kogels gesproeid", aldus de rechter.

Omar L. (28) is schuldig bevonden aan het organiseren en dus het medeplegen van de moorden en de pogingen daartoe. Hij moet volgens de rechtbank levenslang de gevangenis in.

Hicham M. (25) kreeg voor zijn betrokkenheid bij meerdere levensdelicten dezelfde straf. "Zij lijken gewetenloos", was het oordeel van de rechter. "Voor zulke uitzonderlijk zware misdrijven is alleen levenslang passend."

Mohamed H. (29) kreeg dertig jaar cel. Hij was betrokken bij een moord en een mislukte poging tot moord. "De rechtbank ziet in zijn geval nog ruimte voor verbetering van zijn leven" en koos daarom voor de hoogst mogelijke tijdelijke straf.

In totaal zes verdachten stonden terecht

Dit liquidatieproces draait om de voorbereiding van de moord op de broers Chahid en Chafik Yakhlaf in oktober 2015, de daadwerkelijke liquidatie van Chahid Yakhlaf en de mislukte liquidatie van Chafik Yakhlaf en een derde persoon in Kerkdriel twee maanden later.

Daarnaast gaat het om de moord op Eaneas Lomp in Krommenie in november 2015 en de mislukte liquidatie van Nourredine A. in april 2016.

Er stonden in totaal zes verdachten terecht. Don M. en Frans H. kregen respectievelijk negen en zeven jaar cel voor het voorbereiden van de moorden op de broers Yakhlaf in oktober 2015.

Daniël M. kreeg vijftien jaar celstraf voor het lokken van zijn 'vriend' Lomp en zijn contact met de schutters. Hij hield de schutters op de hoogte van de reisbewegingen van Lomp.

Misdaden gevolg van wraak

Volgens de rechtbank vloeien de delicten voort uit een conflict om een partij drugs dat in 2012 ontstond. Dit had een "golf van liquidaties tot gevolg".

De dubbele moord in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in 2012 is hier een voorbeeld van. Een van de slachtoffers is de broer van Omar L., Youssef. Wraak wordt dan ook gezien als motief.

Diezelfde Omar L. ontsnapte in 2014 aan een aanslag op zijn eigen leven. Niet hij, maar Stefan Regalo Eggermont werd toen per vergissing doodgeschoten. De man reed in een soortgelijke auto.

"Een katalysator" voor de daaropvolgende strafexpeditie constateerde het OM. Justitie vindt bevestiging in het oordeel van de rechtbank.