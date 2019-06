De rechtbank van Gelderland heeft woensdag twee keer levenslang en dertig jaar cel opgelegd in een groot liquidatieproces dat draait om twee moorden en drie pogingen daartoe. "Er werd letterlijk met kogels gesproeid", aldus de rechter.

Omar L. (28) is schuldig bevonden aan het organiseren en dus het medeplegen van de moorden en de pogingen daartoe. Hij moet levenslang de gevangenis in. Die straf geldt ook voor Hicham M. (25) voor zijn betrokkenheid bij meerdere levensdelicten.

Mohamed H. (29) kreeg dertig jaar cel. Hij was betrokken bij een moord en een mislukte poging. "De rechtbank ziet in zijn geval nog ruimte voor verbetering" en koos daarom voor de hoogst op te leggen tijdelijke straf.

Dit liquidatieproces draait om de voorbereiding van de moord op de broers Chahid en Chafik Yakhlaf in oktober 2015, de daadwerkelijke liquidatie van Chahid Yakhlaf en de mislukte liquidatie van Chafik Yakhlaf en een derde persoon in Kerkdriel twee maanden later.

Daarnaast gaat het om de moord op Eaneas Lomp in Krommenie in november 2015 en de mislukte liquidatie van Nourredine A. in april 2016. Er stonden in totaal zes verdachten terecht.