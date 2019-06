De eerste regionale hittegolf van het jaar is woensdag in het noorden van Limburg geregistreerd. Ook de komende dagen blijft het warm in dit gebied, meldt Weerplaza.

"Met wat geluk houdt de hittegolf tot in elk geval maandag aan", aldus het weerbureau. "De grote vraag is of morgen de 25 graden wordt gehaald. Er is ook een kleine kans dat de hittegolf na maandag ook nog doorloopt, maar dat is niet waarschijnlijk."

Bij een hittegolf moet het zeker vijf dagen achtereen minstens 25 graden worden. Op drie van die dagen moet het daarnaast tropisch warm zijn, oftewel minstens 30 graden.

Het meetstation in het Noord-Limburgse Arcen heeft vlak voor het middaguur een temperatuur van ruim 25 graden geregistreerd. Dit is de enige plek waar woensdag een hittegolf kan worden genoteerd, omdat dit station zaterdag als enige in het land al een temperatuur van 25 graden mat.

Mogelijk meer regionale hittegolven

Volgens Weerplaza zullen de meetstations in Volkel (Noord-Brabant) en Hupsel (Gelderland) donderdag mogelijk ook temperaturen boven de 25 graden registreren. Het is nog niet zeker of hier ook regionale hittegolven worden genoteerd, omdat de wind van zee voor verkoeling zal zorgen.

De kans op een landelijke hittegolf is volgens Weerplaza momenteel erg klein. In de afgelopen drie dagen is het in De Bilt telkens warmer geweest dan 25 graden, twee keer met maxima boven de 30 graden.

Vanwege de aanhoudende hitte geldt al enkele dagen code geel voor een groot deel van Nederland. De waarschuwing van het KNMI is alleen niet van kracht voor de kustprovincies. De code geel geldt tot woensdagavond. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het Nationaal Hitteplan voor het midden, zuiden en oosten van het land geactiveerd.