De rechtbank in Utrecht heeft de 56-jarige Cornelis B. woensdag vier jaar cel en een rijverbod van vijf jaar opgelegd voor het veroorzaken van een auto-ongeluk waarbij een 8-jarig kind om het leven is gekomen. De man zat op 10 maart met drank op achter het stuur en wordt roekeloos rijgedrag verweten.

Een kind van tien, een vrouw en een man die ook in het voertuig zaten dat B. ramde, raakten zwaargewond. Het gaat daarbij om de moeder van de kinderen.

B. verklaarde in de rechtbank zich een kindermoordenaar en een monster te voelen. De man had te veel gedronken, negeerde een rood verkeerslicht en reed ruim 60 kilometer per uur te hard. Hij betuigde spijt en zei dat hij veel stress had en daarom met een fles wodka achter het stuur was gaan zitten.

"De man heeft met zijn roekeloze rijgedrag de nabestaanden onherstelbaar leed aangedaan. Terwijl de jongste zoon in de ene kamer in het ziekenhuis stierf, lag de oudste zoon in de kamer daarnaast voor zijn leven te vechten", aldus de rechtbank.

Wel moet volgens de rechtbank in beschouwing worden genomen dat er geen sprake was van opzet. Het rijverbod gaat overigens pas in nadat de man zijn celstraf heeft uitgezeten.

De officier van justitie vroeg tijdens een eerdere zitting om een celstraf van zes jaar met een rijontzegging van vijf jaar.