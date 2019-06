De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en het Openbaar Ministerie (OM) hebben voor 12 miljoen euro beslag gelegd op onder meer vastgoed in Nederland, Duitsland en Zwitserland in een witwasonderzoek. Justitie vermoedt dat Russische criminelen via dit land geld hebben witgewassen.

De veroordeelden zouden drie Nederlandse ondernemingen, waarachter weer een Nederlandse stichting en een Nederlandse holding zaten, hebben gebruikt voor het witwassen.

Ook werd vastgoed in Zuid-Holland verhuurd, dat vermoedelijk aan de Russen toebehoort. "Er is daarom ook beslag gelegd op de huurinkomsten en banktegoeden op rekeningen in Duitsland en Zwitserland."

Vermoedelijk werd het criminele geld via een Zwitserse en Deense bank doorgesluisd naar de ondernemingen, waar het geld vervolgens witgewassen kon worden.

De stichting en de drie ondernemingen stonden ingeschreven in Limburg, waar in een bedrijfspand administratie in beslag is genomen. "Ook is administratie in beslag genomen bij een administratiekantoor in Limburg."