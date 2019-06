De nacht van maandag op dinsdag was landelijk de warmste nacht die ooit in juni is gemeten. In De Bilt werd het niet kouder dan 19,5 graden. Daarmee was het 0,1 graad warmer dan toen het voorgaande record op 27 juni 1947 werd gevestigd, meldt zowel Weerplaza als Weeronline woensdag.

De minimumtemperatuur wordt in de zomer gemeten in het etmaal tussen 2.00 uur 's nachts en de daaropvolgende nacht om 2.00 uur. Om die reden kon het weerrecord pas woensdagochtend officieel worden bevestigd.

Volgens Weerplaza werd ook het landelijk maandrecord gebroken. In Eindhoven bleef de minimumtemperatuur steken op 22,9 graden. Lokaal werden ook weerrecords gebroken in Maastricht (21,9 graden), Arcen en Deelen (in beide plaatsen 21,6 graden).

In de nacht van zondag op maandag was al sprake van de eerste regionale tropennacht. Dit gebeurde in Nederland op 30 juni 1957 voor het laatst in de maand juni. Er is sprake van een tropennacht als het kwik niet onder de 20 graden zakt.

Landelijk wachten we nog steeds op de eerste tropennacht in juni ooit. Daarvan is sprake als het in De Bilt niet kouder wordt dan 20 graden 's nachts. Sinds het begin van de metingen kwam dit wel zes keer voor in de maanden juli en augustus.