Alleen in het zuiden en oosten van het land kan het vandaag ongeveer net zo warm worden als gisteren. In de rest van het land, met name langs de kust, koelt het flink af naar een graad of 20.

Wel blijft het een stralende dag, alleen in het westen en zuiden van het land kan er in de vroege ochtend enige bewolking aanwezig zijn. Het blijft verder ook droog.

In de loop van de avond komt er wel weer wat bewolking opzetten, dit keer in het noorden. De rest van het land kan zich opmaken voor een heldere nacht.

In de nacht van dinsdag op woensdag was er nog sprake van een bijzonder fenomeen. Volgens het KNMI was er in Limburg sprake van een tropennacht, waarbij de temperatuur niet beneden de 20 graden daalt. Dergelijke nachten zijn extreem bijzonder en komen bijna nooit voor.