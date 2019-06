Uit het nieuwe onderzoek 'Denkend aan Nederland' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat Nederlanders het eens zijn over dingen die "typisch Nederlands" zijn. Het onderzoeksinstituut sprak twee jaar lang met duizenden Nederlanders over de nationale identiteit.

41 procent van de 5000 ondervraagden geeft aan dat er wel degelijk een Nederlandse identiteit bestaat, tegenover 6 procent die vindt dat het onzin is. 42 procent geeft aan het deels eens te zijn met de stelling dat er een Nederlandse nationaliteit is.

De Nederlandse taal zou de belangrijkste verbindende factor met de nationaliteit zijn. Daarna volgen vrijheid, Koningsdag, de Dodenherdenking, Bevrijdingsdag en Sinterklaas of pakjesavond.

Het SCP signaleert dat in het debat over identiteit wel heel verschillend wordt gedacht over het belang van symbolen en tradities enerzijds en burgerlijke vrijheden anderzijds.

Sinterklaas wordt als een belangrijk Nederlands thema gezien (Foto: ANP).

Mensen die symbolen en tradities, bijvoorbeeld Sinterklaas en de vlag, noemen als belangrijke verbindende kenmerken, "zijn geneigd te denken in termen van dé Nederlandse identiteit", schrijft het planbureau. Ze vinden dan ook vaak dat de overheid tradities moet beschermen.

Anderen voelen zich juist meer verbonden met de burgerlijke vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting en religie en het recht op demonstreren. Ze verwachten vooral dat de overheid die rechten waarborgt.

Dit soort verschillen komt versterkt door (sociale) media tot uiting in hoogoplopende debatten over kwesties als Zwarte Piet. Dan lijkt de verdeeldheid groot. "Waar Nederlanders het wél over eens zijn, sneuvelt in de discussie, waar we het níét over eens zijn, wordt juist breed uitgemeten", constateren de onderzoekers.