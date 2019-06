In het Overijsselse Overdinkel is dinsdagavond een 7-jarige jongen verdronken. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dit mocht niet meer baten.

Agenten kregen iets na negen uur een melding dat er een kind in de vijver zou zijn. Hij is naar de kant gehaald en lange tijd gereanimeerd. Ook een traumahelikopter werd omgeroepen om te assisteren.

Rond 22.30 uur maakte de politie via Twitter bekend dat de jongen is overleden. Het is onduidelijk hoe het kind te water raakte.