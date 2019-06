Kinderombudsman Margrite Kalverboer pleit voor een onafhankelijke commissie die moet gaan onderzoeken onder welke voorwaarden Nederlandse kinderen van IS-aanhangers kunnen terugkeren naar Nederland.

Kalverboer heeft een brief van die strekking overhandigd aan minister Ferd Grapperhaus van Justitie, zei ze dinsdag tegen Nieuwsuur.

Zeker tweehonderd minderjarigen met een Nederlandse achtergrond verblijven momenteel in Koerdische kampen in het noorden van Syrië. Kalverboer vindt dat Nederland een zorgplicht heeft voor deze kinderen en ziet het als een schending van internationale verdragen over kinderrechten als de regering daaraan voorbijgaat.

De Kinderombudsman stelt voor dat de te vormen commissie drie deskundigen zal bevatten op verschillende terreinen, zoals de ontwikkeling van kinderen, radicalisering of familierecht. Die bekijken vervolgens voor ieder kind individueel wat in zijn of haar belang is.

"Het oordeel van deze commissie zal per kind leiden tot een individueel besluit over waar zijn of haar toekomst ligt, of dit samen zal zijn met zijn of haar ouder(s) en wat hiervoor nodig is", schrijft Kalverboer. Het belang van het kind komt daarbij voorop en "dient te worden gewogen ten opzichte van de overige belangen".

Twee kinderen teruggehaald

Begin deze maand werden twee Nederlandse weeskinderen uit een Koerdisch kamp overgedragen aan hun Nederlandse voogd. Zij verbleven daar "onder erbarmelijke omstandigheden en zonder enige vorm van ouderlijk gezag", meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De twee waren de eerste Nederlandse kinderen van uitgereisde jihadisten die werden teruggebracht.