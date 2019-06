Het weerstation in De Bilt heeft dinsdag een temperatuur van 33,1 graden gemeten. Daarmee is het officieel de warmste 25 juni sinds het begin van de metingen in 1901, meldt Weerplaza.

Het vorige record lag op 32,9 graden en stamt uit 1976. Volgens Weerplaza is het record om 16.30 uur gebroken. Alle weerstations hebben dinsdag een dagrecord behaald.

In Hupsel, een dorp in de Gelderse gemeente Berkelland, is zelfs een temperatuur van 36,5 graden gemeten. Nog nooit eerder is ergens in Nederland op 25 juni zo'n hoge temperatuur gemeten. Het vorige lokale dagrecord van 34 graden werd 43 jaar geleden gevestigd in het Noord-Brabantse Volkel.

De temperaturen zullen dinsdagavond en -nacht dalen. Doordat een deel van het hogedrukgebied zich naar het noordoosten verplaatst, waait een koelere lucht vanaf de Noordzee het land binnen.

De temperaturen in het noorden van Nederland dalen woensdag naar zo'n 20 tot 24 graden. In het zuiden van Nederland kan het ruim 30 graden worden. Deze temperaturen kunnen de rest van de werkweek aanhouden, aldus Weerplaza.

Code geel en hitteplan voor groot deel Nederland

Vanwege de aanhoudende hitte geldt tot en met woensdag code geel voor het grootste deel van Nederland. Er geldt alleen geen waarschuwing in de kustprovincies.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het hitteplan afgegeven voor het midden, zuiden en oosten van het land. Het hitteplan is een waarschuwing voor hitte en de risico's die hoge temperaturen met zich mee kunnen brengen.

De waarschuwing van het RIVM geldt met name voor ouderen en mensen met een chronische aandoening. Er wordt onder meer aangeraden genoeg te drinken en de woning koel te houden.