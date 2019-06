Het kabinet onderzoekt wat er is gebeurd met de gevangenen die door Nederlandse militairen zijn overgedragen aan Afghaanse autoriteiten in Uruzgan. Journalistencollectief Lighthouse Reports schreef zaterdag in Trouw dat de gevangenen gemarteld en onmenselijk behandeld zouden zijn.

"Ik vind het van belang dat hierover helderheid komt", zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) dinsdag in de Tweede Kamer. Nederland heeft steeds volgehouden tot op heden geen aanwijzingen te hebben dat overgedragen gevangenen zijn mishandeld.

Joël Voordewind van regeringspartij ChristenUnie vroeg Blok om opheldering tijdens het Vragenuurtje. Blok sprak van "zorgelijke berichten". Het onderzoek moet duidelijk maken of de verhalen kloppen. Ook moet het onderzoek opheldering geven over het feit dat er geen dossier is van 161 van de 230 overgedragen gevangenen.

Tijdens de militaire missie in Zuid-Afghanistan (2006-2010) was het duidelijk dat er mensen gevangen zouden worden genomen, onder anderen leden van de Taliban. Als ze al niet eerder vrij zouden komen, was de afspraak dat ze binnen vier dagen zouden worden overgedragen aan de Afghaanse veiligheidsdienst NDS.

Lighthouse Reports traceerde voor het artikel enkele Afghanen die in 2007 en 2008 door Nederlandse militairen werden overgedragen aan de NDS. "Ze hingen me op, sloegen me met stokken. Ze dreigden me te vermoorden als ik geen geld zou betalen", vertelde een van hen tegen het journalistencollectief.