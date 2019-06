Het Haagse gerechtshof heeft dinsdag besloten dat de behandeling van de zaak tegen politicus Geert Wilders, die draait om de uitspraak 'minder Marokkanen' uit 2014, gewoon zal doorgaan zoals gepland. De verdediging vroeg om het aanhouden van de zaak om meer onderzoek te doen naar vermeende politieke bemoeienis.

Eerste dag zaak-Wilders Hof wijst verzoek tot aanhouden zaak af

Enkele getuigenverhoren kunnen later nog plaatsvinden volgens hof

Verdediging wilde zaak stoppen of stilleggen vanwege vermeende politieke bemoeienis

Het hof oordeelt dat twee getuigenverhoren waar de verdediging om vroeg, niet noodzakelijk zijn voor de zaak.

Op een later moment zal nog worden besloten over het verhoor van drie topambtenaren, maar dit hoeft volgens het hof niet te leiden tot het aanhouden van de zaak.

De verdediging is van mening dat het horen van deze ambtenaren meer helderheid kan verschaffen over de aard van de gesprekken tussen toenmalig justitieminister Ivo Opstelten en de top van het OM. Wilders denkt dat Opstelten heeft aangedrongen op zijn vervolging en dat het gaat om een politiek proces.

Knoops wil mogelijkheid tot heropening onderzoek in september

Advocaat Geert-Jan Knoops wilde daarom ook dat het hof de zaak nog niet inhoudelijk zou behandelen, maar meer onderzoek zou toestaan. Hij heeft na het oordeel van het hof verzocht om op 3 september, als het OM de strafeis al heeft uitgesproken, opnieuw te kijken of het onderzoek heropend moet worden.

In september is namelijk bekend wat de bestuursrechter in Utrecht heeft geoordeeld in een procedure die is aangespannen door RTL Nieuws over een afgewezen Wob-verzoek. De bestuursrechter kan namelijk besluiten dat documenten over de vervolging van Wilders alsnog moeten worden overhandigd, wat volgens Knoops het "juridisch speelveld" in de strafzaak tegen de politicus kan veranderen.

Het hof heeft dinsdagavond na een zitting van tien uur lang ook dit laatste verzoek afgewezen, omdat het al "open staat voor nieuwe ontwikkelingen".

OM: Wij hebben vervolgbeslissing zelf genomen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag weer herhaald dat het de beslissing om Wilders te vervolgen voor zijn uitspraken zelf heeft genomen, en niet onder vermeende druk van Opstelten. Justitie verweerde zich dan ook tegen de onderzoekswensen van de verdediging.

De advocaat-generaal (zo heet de officier van justitie in hoger beroep, red.) raakte op een aantal punten geagiteerd toen hij reageerde op het betoog van de verdediging. "Het OM is boos over het verwijt van de verdediging dat je ons niet kunt vertrouwen."

Ook stelde het OM dat de zaak moet draaien over de twee woorden, namelijk 'minder Marokkanen', die Wilders in 2014 uitsprak in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen destijds.

"Ofwel: hoe verhoudt de vrijheid van meningsuiting zich tot discriminatie?", schetst de advocaat-generaal, die meent dat de verdediging deze discussie uit de weg gaat en voor ruis zorgt. Hij hekelde dat hij nu weer geconfronteerd werd met een herhaling van zetten vanuit de verdediging.

Wilders arriveert bij het justitieel complex bij Schiphol. (Foto: ANP)

Verdediging wilde uitstel van behandeling hoger beroep

Knoops wilde ook een anonieme ambtenaar laten verklaren in de zaak over een uitspraak die Opstelten in 2011 zou hebben gedaan over dat Wilders hem voor de voeten zou lopen. Het hof acht dit niet noodzakelijk en heeft dit verzoek afgewezen.

De zaak sleept zich al enige tijd voort, mede door een succesvol wrakingsverzoek van de verdediging.