Drie inwoners van Utrecht zijn dinsdag veroordeeld voor het plegen van meerdere plofkraken of pogingen daartoe. De hoogste celstraf van tien jaar is voor de 32-jarige hoofdverdachte.

De man is volgens de rechtbank verantwoordelijk voor in totaal acht plofkraken. De 25-jarige Utrechter, die betrokken was bij vijf plofkraken, moet zes jaar de cel in. Een 24-jarige man heeft een celstraf van dertig maanden opgelegd gekregen vanwege zijn rol bij twee zaken.

Bij het opleggen van de straffen heeft de rechtbank rekening gehouden met het aantal plofkraken waarbij de mannen betrokken waren. Ze zijn volgens de rechtbank lid van een criminele organisatie. Een vierde man, die vorig jaar is veroordeeld voor het plegen van andere plofkraken, is vrijgesproken.

De strafbare feiten werden tussen december 2018 en eind februari 2019 gepleegd. Slechts bij een van de acht gevallen lukte het de daders om geld te stelen. Dit gebeurde in januari vorig jaar in het Gelderse Didam. Het gestolen bedrag van 83.000 euro werd later teruggevonden in een bus.

Dezelfde werkwijze bij plofkraken

Twee van de mannen werden in februari opgepakt, toen ze bezig waren met een plofkraak in het Gelderse Druten. Omdat een deel van de gebruikte explosieven niet was ontploft, moest de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingezet worden.

Uit onderzoek blijkt dat de daders bij elke plofkraak dezelfde werkwijze hanteerden. Zo schuilden de daders in de eerste uren na de plofkraak in een gehuurde bus. Die was met noppenfolie was bekleed, waardoor de inzittenden niet zichtbaar waren voor warmtecamera's.

"Er is grote schade ontstaan en bovendien zorgen dit soort criminele activiteiten voor onrust in de samenleving en voor een gevoel van onveiligheid" aldus de rechtbank. "De geraffineerdheid, maar ook de brutaliteit die bij het plegen van dit soort feiten komt kijken, rekent de rechtbank verdachten zeer aan."