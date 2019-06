Maarten van der Weijden herstelt goed na het voltooien van zijn elfstedenzwemtocht. De 38-jarige langeafstandszwemmer zegt zich zelfs beter te voelen dan verwacht, aldus zijn woordvoerder Christel Veld.

Na de zwemtocht van maar liefst 195 kilometer bereikte Van der Weijden maandagavond Leeuwarden, waar hij zijn elfde en laatste stempel ophaalde. De olympisch kampioen werd bij de finish toegejuicht door de vele toeschouwers.

"Hij zag er goed uit", vertelt Veld. "We waren zelfs verbaasd dat hij aan het zwaaien en lachen was." Kort na de finish stapte Van der Weijden in een karretje om naar zijn medische onderzoek gebracht te worden.

De zwemmer hoefde niet naar het ziekenhuis te gaan

De zwemmer werd per ambulance naar zijn hotel gebracht. Eigenlijk zou hij uit voorzorg naar het ziekenhuis gaan, maar dat bleek niet nodig. Het medisch personeel constateerde dat het goed met hem ging. "Er was wel een momentje toen Maarten aangeraakt werd bij een schuurplek", aldus Veld. "Toen was het wel even: doe maar even niet."

Veld zegt dat de schuurplekken geen reden tot zorg geven. "Het hoort erbij." Dat geldt eveneens voor de spierafbraak die heeft plaatsgevonden. Ook de zwellingen, als gevolg van afknellingen door het pak en de lange tijd in het water, nemen vanzelf af.

Van der Weijden heeft goede nachtrust gehad

Van der Weijden kreeg in het hotel hulp bij het uitdoen van zijn zwempak. Daarna is hij door zijn team op bed gelegd.

De zwemmer heeft een goede nachtrust achter de rug. Hij zegt wel eens betere ochtenden gehad te hebben, maar zich naar omstandigheden prima te voelen.

"Ik sta er qua fitheid een heel stuk beter voor dan de ochtend na vorig jaar", zei hij tegen NU.nl, refererend aan de gestaakte eerste poging van zijn elfstedenzwemtocht. Hij stapte toen na 163 kilometer op advies van zijn arts uit het water.

Vorig jaar moest Van der Weijden na zijn eerste poging om de route van de Elfstedentocht te zwemmen dan ook voor controle naar het ziekenhuis.

Het herstel duurde destijds twee tot drie weken. Omdat het nu beter met Van der Weijden gaat, denkt zijn arts Marco Blanker dat het herstel dit keer mogelijk sneller gaat.

'Ga nadenken over wat er nog kan'

Van der Weijden vindt het nog te vroeg om al naar een volgend project te kijken. "Eerst bijslapen en dan gaan we het wel zien", zei hij.

Hij voegde daar wel aan toe dat hij minder belangstelling en aanmoediging had verwacht dan bij zijn vorige poging. "Maar blijkbaar is dat niet zo. En natuurlijk ga je dan uiteindelijk nadenken over wat er dan nog kan - maar dat is niet een dag later."

Van der Weijden bij de finish in Leeuwarden. (Foto: ANP)