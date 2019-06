Op Urk hebben tien mensen mazelen: een volwassene en negen kinderen. Dat meldt de GGD Flevoland, die de situatie nauwlettend in de gaten houdt.

In 2013 en daarvoor is de ziekte vaker voorgekomen op Urk. Volgens Omroep Flevoland heeft op Urk slechts 58,5 procent van de kinderen alle prikken. De GGD beaamt dat "dit inderdaad een aandachtsgebied" is.

De GGD probeert een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de huidige toestand. Bij alle personen met wie de patiënten in de besmettelijke periode contact hebben gehad, wordt bekeken in hoeverre het zinvol is om te vaccineren.

Er is echter geen reden tot al te grote zorg, aldus een woordvoerder. De besmette Urkers maken deel uit van twee gezinnen die nauw contact hebben met elkaar, waardoor de kwestie vooralsnog redelijk geïsoleerd is: "Het is dus geen uitbraak."

De GGD raadt iedereen die zich niet lekker voelt en vlekjes op de huid krijgt, de huisarts te raadplegen.

RIVM waarschuwt al langer voor lage vaccinatiegraad

Het RIVM waarschuwt al een aantal jaar dat de vaccinatiegraad in Nederland ligt onder het percentage dat een bescherming van kinderen tegen ziektes als mazelen, polio, kinkhoest, difterie of meningokokken garandeert. Sommige ouders weigeren hun kind in te enten vanwege hun geloof.

Daarnaast zijn er zogenoemde 'antivaxxers', die menen dat inenten schadelijke gevolgen heeft voor hun kind. Dit is overigens nooit aangetoond.

VS: meeste besmettingsgevallen mazelen in kwart eeuw

Als de vaccinatiegraad te laag ligt, lopen ook wél gevaccineerde kinderen het risico deze besmettelijke en mogelijk zelfs dodelijke ziektes te krijgen. Zeven op de tien Nederlanders wil het liefst dat de overheid vaccinatie verplicht stelt, maar het kabinet hoopt voorlopig dat een betere voorlichtingscampagne effect heeft.

In de VS zijn de laatste manaden meer dan duizend nieuwe besmettingen van de mazelen geconstateerd. Dit is het hoogste aantal sinds 1992. De uitbraak heeft zich inmiddels verspreid over 28 staten.