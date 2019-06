Het Openbaar Ministerie (OM) herhaalt dat justitie de beslissing tot het vervolgen van PVV'er Geert Wilders zelf heeft genomen en dat hier geen politieke bemoeienis bij kwam kijken, zegt de advocaat-generaal van het OM dinsdag in de zaak rond Wilders' uitspraak over minder Marokkanen.

In een uitgebreid betoog liet advocaat Geert-Jan Knoops dinsdagochtend weten dat hij meer onderzoek wil naar de vermeende politieke invloed van de toenmalige justitieminister Ivo Opstelten op de vervolging van zijn cliënt Wilders.

Dit is niet nodig volgens het OM, dat weer heeft herhaald dat er geen sprake was van politieke invloed. "De verdediging beschikt over alle relevante informatie."

De advocaat-generaal betoogt dat Knoops ruis veroorzaakt in de strafzaak door te suggereren dat het OM niet zelf heeft besloten Wilders te vervolgen. Justitie maakt zich ook boos over het feit dat Knoops schetste dat je het OM niet op zijn woord kan vertrouwen.

Knoops kwam dinsdagochtend met een aantal nieuwe wensen die moeten leiden tot het uitstellen van de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep in de zaak.

Verdediging wil nog drie getuigen laten horen over notitie

Zo wil hij nog eens vier getuigen laten verhoren, onder wie Hennie Vreugdenhil, destijds plaatsvervangend hoofd afdeling bestuurlijke en juridische zaken van het parket-generaal. Hij zou volgens Knoops meer informatie kunnen geven over een notitie van een gesprek tussen de top van het OM en Opstelten. Dit gesprek zou drie weken na Wilders' uitspraak hebben plaatsgevonden.

Het OM zegt echter dat er alleen "informatief" is gesproken over bijvoorbeeld het aantal aangiften tegen Wilders en vindt het daarom ook niet nodig dat de extra verhoren gaan plaatsvinden.

"Opstelten hanteerde altijd de lijn dat het OM zelf verantwoordelijk is voor het nemen van vervolgbeslissingen", aldus de advocaat-generaal.

Verdediging: Wob-verzoek RTL Nieuws van belang

Knoops wil dat de zaak nu nog niet inhoudelijk wordt behandeld, omdat de rechtbank in Utrecht ook nog moet beslissen over een afwijzing van een Wob-verzoek. RTL Nieuws vecht aan dat er bepaalde documenten over de vervolging van Wilders niet zijn gedeeld na hun Wob-verzoek.

De advocaat van Wilders is van mening dat het "juridische speelveld" in deze zaak verandert als de stukken alsnog worden vrijgegeven en wil daarom wachten op de uitspraak in die procedure. Het OM ziet dit anders en vindt dat die procedure niet van belang is voor de strafzaak tegen Wilders, omdat al meerdere keren is gemeld dat er geen politieke bemoeienis heeft plaatsgevonden.

Anonieme ambtenaar wil niet fysiek verklaring afleggen

Knoops wil ook een anonieme ambtenaar laten verklaren. Deze ambtenaar heeft eerder gezegd dat hij of zij in een gesprek tussen Opstelten en het OM opving dat Wilders het kabinet te veel voor de voeten liep. Deze persoon wil niet meer fysiek getuigen, omdat er angst is voor represailles.

Het OM vindt ook dit verzoek niet relevant, omdat dit gesprek jaren voor Wilders' uitspraak zou hebben plaatsgevonden.

Het hof zal hier mogelijk dinsdag nog een besluit over nemen, evenals over de andere wensen van de verdediging.

Wilders in eerste aanleg schuldig bevonden aan groepsbelediging

In de eerste aanleg werd Wilders schuldig bevonden aan groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie. Hij kreeg door de rechtbank geen straf opgelegd. Zowel het OM als Wilders is in hoger beroep gegaan.

De zaak wordt behandeld door het hof van Den Haag, maar de zittingen vinden plaats op de extra beveiligde locatie bij Schiphol.